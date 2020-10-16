Останнім часом Одеська область б'є все нові антирекорди за кількістю зафіксованих випадків китайського захворювання
У зв'язку з цим в лікарнях катастрофічно не вистачає ліжко-місць.
На сьогоднішній день всі опорні клініки першої черги через епідемію завантажені на 68%, а лікарні в містах Білгород-Дністровському та Біляївці забиті пацієнтами на 100%. Таку заяву в ході брифінгу зробила глава облздраву Наталія Одарій-Захар'єва, передає Politeka.net
Як зазначила чиновниця, в силу напруженої ситуації розглядається варіант розміщення додаткових ліжок для хворих в Одеському обласному центрі соціально значущих захворювань на вулиці Миколи Міхновського.
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"Ми можемо розмістити в цій установі 300 ліжко-місць. Зараз це питання опрацьовується і йде підготовка для забезпечення киснем кожного ліжка», – повідомила Одарій-Захар'єва.
Раніше ми повідомляли, що тільки за одну добу регіон встановив два нових антирекорди – по смертності і нових заражень.
Так, станом на 16 вересня в області зафіксували 502 нових випадки інфікування. Загальне число хворих досягло 18013 чоловік.
Також за вчорашній день Одеська область вирвалася в лідери за кількістю смертей. За добу від вірусу і супутніх ускладнень померли 14 пацієнтів.
Більше загиблих було тільки в Києві-22.
Всього летальних випадків в Одеському регіоні 279. Подолали інфекцію 2853 осіб, 14881 хворіють на даний момент, у 19792 підозрюють вірус.
Нагадаємо, що Китайський вірус лютує на Одещині, кількість жертв зашкалює: встановлено два антирекорди
Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."
Також Politeka писала, вірус скосив новий "урожай" жертв в Одеській області, область вирвалася в лідери