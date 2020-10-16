В Одесі розповіли, коли в школах будуть канікули, а коли дистанційне навчання

Остаточне рішення прийматимуть адміністрації шкіл, чи переходити з 19 жовтня на «дистанціонку» або піти на канікули на тиждень раніше. Про це повідомила директор одеського департаменту освіти Олена Буйневич, передає Politeka.net

Міська комісія з ТЕБ і НС дала наступні рекомендації для шкіл:

- діти закінчують очне навчання на цьому тижні;

- наступний тиждень, з 19 по 23 жовтня, школам рекомендовано навчатися дистанційно. Батьки повинні були вже отримати посилання на відповідні онлайн-платформи;

- з 26 по 30 жовтня – осінні канікули.

Звернемо особливу увагу, що учні молодшої школи (до четвертого класу) підуть на канікули на два тижні — з 19 по 30 жовтня.

«Ми вважаємо, що в ситуації невизначеності подальших заходів втрачати час навчання неможливо. Попросили школи максимально віднімати новий матеріал на цьому тижні. Якщо ми підемо на канікули, нам може не вистачити часу для своєчасного завершення навчального року, вивчення матеріалу, особливо в 5-11 класах, навчальний рік не продовжиш до 1 липня в Одесі, спека», - розповіла чиновниця.

Нагадаємо, що тільки за одну добу регіон встановив два нових антирекорди - по смертності і нових заражень.

Так, станом на 16 вересня в області зафіксували 502 нових випадки інфікування. Загальне число хворих досягло 18013 чоловік.

Також за вчорашній день Одеська область вирвалася в лідери за кількістю смертей. За добу від вірусу і супутніх ускладнень померли 14 пацієнтів.

Більше загиблих було тільки в Києві-22.

Всього летальних випадків в Одеському регіоні 279. Подолали інфекцію 2853 осіб, 14881 хворіють на даний момент, у 19792 підозрюють вірус.

У той же час, як повідомила голова облздраву Наталія Одарій-Захар'єва, на сьогоднішній день всі опорні клініки першої черги через епідемію завантажені на 68%, а лікарні в містах Білгород-Дністровському та Біляївці забиті пацієнтами на 100%.

Чиновниця зазначила, що в силу напруженої ситуації розглядається варіант розміщення додаткових ліжок для хворих в Одеському обласному центрі соціально значущих захворювань на вулиці Миколи Міхновського.

Нагадаємо, що китайський вірус лютує на Одещині, кількість жертв зашкалює: встановлено два антирекорди

Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."

Також Politeka писала, вірус скосив новий "урожай" жертв в Одеській області, область вирвалася в лідери