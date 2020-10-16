В Одесі представники Труханівської партії "Довіряй справам" примудряються вліпити агітаційні наклейки скрізь, де можна

Так, одесити поскаржилися, що розклеювання зробили навіть на лобовому склі автомобіля. Але найсумніше, що агітація псує авто, так як після її видалення на склі залишається слід.

Розгнівані люди не посоромилися нецензурних виразів для політиків. Відповідні кадри оприлюднив місцевий телеграм-канал "ХО", передає Politeka.net

"Політики зовсім ух * * ли, подивіться, де вони роблять розклеювання", - написав обурений одесит.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою представники партії "Довіряй справам" вирішили підкупити виборців безкоштовною їжею.

Так, в місті Чорноморську проходив концерт, під час якого всіх присутніх пригощали пловом і хлібом. Виступ було оформлено в стилістиці партії» Довіряй справам", яку очолює Одеський мер Геннадій Труханов. Також, на території розміщувалися партійні агітаційні намети.

Порушення зафіксувала громадська організація "Опора", спостерігачі якої вже звернулися із заявою в поліцію.

На оприлюднених кадрах видно, як люди, одягнені у футболки з назвою політичної партії "Довіряй справам" розкладають їжу.

Нагадаємо, що в Одесі студентів змушують гарувати на виборах: брудна агітація потрапила на відео

Як повідомляла Politeka, соратник Труханова підкуповує людей прямо в маршрутці, відео

Також Politeka писала, що в Одесі неадекват "позначив" Філімонова, відео: "висловив свою позицію"