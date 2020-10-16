Стало відомо, що українська військова, яка отримала квартиру біля моря в Одесі влітку їздила в окупований Крим

Про це повідомляє "Український мілітарний портал»

Так, на сторінках соцмереж офіцер ВМСУ Марія Пишна повідомила радісну новину про отримання нового житла в Одесі. Квартиру їй дали 14 жовтня в День захисника України.

Однак там же в соцмережах і виявилися цікаві фотографії, на яких Пишна красується в окупованому росіянами Севастополі.

Звернемо увагу, що після розголосу військова видалила пости про кримський відпочинок.

До цього ми повідомляли, що російські окупанти в Криму затримали молодого одесита, нібито за екстремізм.

Як стало відомо, 22-річний житель Одеської області приїхав на початку вересня в Крим на відпочинок, а 22 вересня в Євпаторії був затриманий окупантами за нібито публічні заклики до екстремістської діяльності на півострові.

Силовики перевезли затриманого до Сімферополя, де підконтрольний окупантам Київський райсуд Сімферополя обрав українцю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Зараз він знаходиться в слідчому ізоляторі №1 Сімферополя.

У свою чергу дії окупаційної влади Криму українські правоохоронці кваліфікували за ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Винним загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

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