В Одеській області епідемічна ситуація з китайським вірусом продовжує посилюватися і нова статистика зовсім не радує

Так, станом на ранок 18 жовтня в регіоні зафіксовано 210 нових випадків зараження. Таку інформацію оприлюднили в РНБО, передає Politeka.net

За даними карти моніторингу, всього інфекцію підтвердили у 18729 осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних вірусом померли 2 пацієнта. Всього летальних випадків в області-288. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2857 інфікованих. Хворіють на даний момент 14881 і у 20508 підозрюють Китайський вірус.

Після гучного скандалу з нестачею місць в лікарнях Одеси для інфікованих, в департаменті охорони здоров'я прийняли рішення розгорнути додаткове відділення в лікарні №10 на Маршала Малиновського.

Так, минулого тижня розгорнули відділення на 75 ліжок в окремому корпусі. 15 місць призначені для інтенсивної терапії.

Крім того, в силу напруженої ситуації із захворюваністю в Одеській області розглядається варіант розміщення додаткових ліжок для хворих в обласному центрі соціально значущих захворювань на вулиці Миколи Міхновського.

"Ми можемо розмістити в цій установі 300 ліжко-місць. Зараз це питання опрацьовується і йде підготовка для забезпечення киснем кожного ліжка», – повідомила глава облздраву Наталія Одарій-Захар'єва.

Нагадаємо, що спалах китайської інфекції зафіксували в Одеському порту: відомо про жертви

Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."

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