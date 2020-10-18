В Одеській області епідемічна ситуація з китайським вірусом продовжує посилюватися і нова статистика зовсім не радує
Так, станом на ранок 18 жовтня в регіоні зафіксовано 210 нових випадків зараження. Таку інформацію оприлюднили в РНБО, передає Politeka.net
За даними карти моніторингу, всього інфекцію підтвердили у 18729 осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних вірусом померли 2 пацієнта. Всього летальних випадків в області-288. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2857 інфікованих. Хворіють на даний момент 14881 і у 20508 підозрюють Китайський вірус.
Після гучного скандалу з нестачею місць в лікарнях Одеси для інфікованих, в департаменті охорони здоров'я прийняли рішення розгорнути додаткове відділення в лікарні №10 на Маршала Малиновського.
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Так, минулого тижня розгорнули відділення на 75 ліжок в окремому корпусі. 15 місць призначені для інтенсивної терапії.
Крім того, в силу напруженої ситуації із захворюваністю в Одеській області розглядається варіант розміщення додаткових ліжок для хворих в обласному центрі соціально значущих захворювань на вулиці Миколи Міхновського.
"Ми можемо розмістити в цій установі 300 ліжко-місць. Зараз це питання опрацьовується і йде підготовка для забезпечення киснем кожного ліжка», – повідомила глава облздраву Наталія Одарій-Захар'єва.
Нагадаємо, що спалах китайської інфекції зафіксували в Одеському порту: відомо про жертви
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