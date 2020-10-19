В Одесі на Таїровому пожежа знищила продовольчий магазин

НП сталася минулої ночі в одноповерховій будівлі магазину "Яскравий соняшник" на вулиці Довгій 123/1. Подробиці повідомили в регіональному управлінні ДСНС на сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net

Прибулі на місце виклику рятувальники побачили, як палають перекриття одноповерхової окремо розташованої будівлі магазину.

У ДСНС зазначили, що пожежу було локалізовано о 02:49 та ліквідовано о 03:12 на площі 80 квадратних метрів.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

У гасінні були задіяні 2 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області за одну ніч рятувальники загасили дві масштабні пожежі, на жаль, без жертв не обійшлося.

Вогняна НП з трагічними наслідками сталася в селі Сичавка Лиманського району. Там загорівся приватний будинок. Прибулі на місце виклику пожежники побачили, що, крім будівлі, відкритим полум'ям горить електромобіль "Nissan Leaf". Після ліквідації вогню було виявлено тіло 52-річної господині будинку.

Ще одна пожежа розгорілася в місті Роздільна.

Там вогонь охопив дерев'яні споруди.

Рятувальники виявили, що горять три впритул розташовані одноповерхові приватні сараї.

Нагадаємо, що одеситів сполошила НП в центрі міста, кадри:"гуркіт і загроза пожежі".

Як повідомляла Politeka, пожежа спалахнула на ринку "7 кілометр" в Одесі, дим видно здалеку: відео НП.

Також Politeka писала, що Одеська електричка спалахнула під час руху: відео Вогняної НП.