В Одесі невідомі люди під виглядом нацгвардійців грабують перехожих

Все частіше в місті відбувається так, що люди в камуфляжній формі зупиняють на вулиці городян, поводяться нахабно, обшукують їх, а потім намагаються конфіскувати особисті речі.

У зв'язку з цим військовослужбовці Нацгвардії відреагували на ситуації і заявили про шахраїв, які намагаються обікрасти перехожих і дискредитують бійців.

Відповідне застереження зроблено на сторінці НГУ в соціальній мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути відео-доскролльте до кінця)

"Ці особи є шахраями, які намагаються вас обдурити і порушують закон, чим дискредитують честь і гідність бійців Національної гвардії України. Якщо з вами таке сталося, то відразу телефонуйте на лінію 102 або звертайтеся до військових нарядів Національної гвардії України», — повідомили в Нацгвардії.



Військовослужбовці нагадали одеситам, що нацгвардійці мають 2 типи форми-оливкову і темно-синю.

Крім того, у кожного бійця Нацгвардії є розпізнавальні знаки з символікою: це офіційний шеврон НГУ, нагрудні наклейки з приналежністю до структури, прізвищем і обов'язково - погон, який визначає військове звання.

Також, кожен військовослужбовець під час виконання службових завдань з охорони громадського порядку, в обов'язковому порядку повинен мати при собі спеціальні засоби: кийок гумовий, наручники, сльозогінний газ, індивідуальну аптечку, пристрій для відстрілу гумових куль, а також нагрудну відеокамеру, радіостанцію і жетон.

У підсумку в Нацгвардії закликали жителів бути пильними і не потрапляти на вудку шахраїв.

В НГУ прокоментували ситуацію, коли невідомі у формі представляються нацгвардійцями В НГУ прокоментували ситуацію, коли невідомі у формі представляються нацгвардійцями Шановні громадяни Одеси та гості міста! Останнім часом в нашому місті, почали траплятися випадки, коли невідомі особи в камуфляжній формі представляючись військовослужбовцями Національної гвардії України, безпідставно обшукують людей, намагаються конфіскувати особисті речі та ведуть себе відверто нахабно. Насправді, ці люди є шахраями, які намагаються вас обдурити та порушують закон, чим дискредитують честь і гідність бійців Національної гвардії України. Якщо з вами трапляються такі випадки то одразу телефонуйте на лінію 102 або звертайтеся до військових нарядів Національної гвардії України. Національна гвардія України має 2 типа форми – оливкову та темно-синю. Також у кожного бійця Нацгвардії є розпізнавальні знаки з символікою: це офіційний шеврон Національної гвардії України, нагрудні наліпки з приналежністю до структури, прізвищем та обов’язково – погон, який визначає військове звання. Окрім цього, кожен військовослужбовець під час виконання службових завдань з охорони громадського порядку, в обов'язковому порядку повинен мати при собі спеціальні засоби: кийок гумовий, кайданки, сльозогінний газ, індивідуальну аптечку, пристрій для відстрілу гумових куль а також нагрудну відеокамеру, радіостанцію та жетон. Коли бійці Національної гвардії виконують обов'язки служби з охорони громадського порядку, чи будь-які інші обов'язки служби, звертаючись до громадян, вони мають представитися та за їх вимогою пред'явити свої документи (службове посвідчення або військовий квиток). Пам'ятайте - Національна гвардія України завжди стоїть на сторожі законності, миру та спокою громадян. Бережіть себе та не довіряйте шахраям. #НГУ #Нацгвардія #3012НГУ #Одеса #ПівденнеОТО #NGUSouth Gepostet von Військова частина 3012 НГУ am Sonntag, 18. Oktober 2020

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