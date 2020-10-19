В Одесі невідомі люди під виглядом нацгвардійців грабують перехожих
Все частіше в місті відбувається так, що люди в камуфляжній формі зупиняють на вулиці городян, поводяться нахабно, обшукують їх, а потім намагаються конфіскувати особисті речі.
У зв'язку з цим військовослужбовці Нацгвардії відреагували на ситуації і заявили про шахраїв, які намагаються обікрасти перехожих і дискредитують бійців.
Відповідне застереження зроблено на сторінці НГУ в соціальній мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути відео-доскролльте до кінця)
Молода коханка Бреда Пітта без сорому розкрила блузку і показала, що не носить білизну: "Вау! Така..."
Корольова після зрад Тарзана зважилася на невдалу пластику: "це ж як треба ненавидіти..."
З курсантом, який втратив своїх однокурсників у катастрофі АН-26, сталося диво: "буває один на мільйон"
Харламов, який розлучається, зірвався і жорстко обстібав Христину Асмус, пригадавши ганьбу з "Текстом": "Колишня лікті кусає"
"Ці особи є шахраями, які намагаються вас обдурити і порушують закон, чим дискредитують честь і гідність бійців Національної гвардії України. Якщо з вами таке сталося, то відразу телефонуйте на лінію 102 або звертайтеся до військових нарядів Національної гвардії України», — повідомили в Нацгвардії.
Військовослужбовці нагадали одеситам, що нацгвардійці мають 2 типи форми-оливкову і темно-синю.
Крім того, у кожного бійця Нацгвардії є розпізнавальні знаки з символікою: це офіційний шеврон НГУ, нагрудні наклейки з приналежністю до структури, прізвищем і обов'язково - погон, який визначає військове звання.
Також, кожен військовослужбовець під час виконання службових завдань з охорони громадського порядку, в обов'язковому порядку повинен мати при собі спеціальні засоби: кийок гумовий, наручники, сльозогінний газ, індивідуальну аптечку, пристрій для відстрілу гумових куль, а також нагрудну відеокамеру, радіостанцію і жетон.
У підсумку в Нацгвардії закликали жителів бути пильними і не потрапляти на вудку шахраїв.
Нагадаємо, що приїжджі з дітьми відкрили полювання на одеситів біля вокзалу: подробиці свавілля
Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують.
Також Politeka писала, що в Одесі чоловік розбагатів на 50 тисяч гривень: "поповнив рахунок однією купюрою", деталі.