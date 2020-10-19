На тлі погіршення епідеміологічної ситуації припинено продаж квитків на поїзди Одеського напрямку в чотирьох містах
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За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки з 19 жовтня «Укрзалізниця» припинила продаж квитків за деякими напрямками. Так, купити квитки на одеські поїзди з чотирьох станцій вже не можна.
Зокрема, продаж квитків призупинено зі станцій Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький та Волочиськ на наступні поїзди:
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Станція Івано-Франківськ:
- №136/135 Одеса-Чернівці;
Станція Тернопіль:
- №12/11 Львів-Одеса;
- №108/107 Одеса-Ужгород;
- №136/135 Одеса-Чернівці;
Станція Хмельницький:
- №12/11 Львів-Одеса;
- №108/107 Одеса-Ужгород;
- №136/135 Одеса-Чернівці
Станція Волочиськ:
- №108/107 Одеса-Ужгород;
- №136/135 Одеса-Чернівці.
В Укрзалізниці зазначили, що на цих станціях посадка пасажирів проводитися не буде, поїзди будуть слідувати як зазвичай, а висадка людей буде проходити в звичайному порядку.
Також в підприємстві уточнили, що в тому випадку, якщо з яких-небудь причин пасажир відмовився від поїздки до того, як поїзд відправився і через годину після його відправлення зі станції, яку він вказав у квитку, то платежі за проїзні документи будуть повернуті в пункті продажу або через електронні канали в «особистому кабінеті Клієнта». Причому, оплата за квиток буде повернута в повному обсязі.
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