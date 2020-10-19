Мер Одеси Геннадій Труханов збирається повернути проспекту Героїв Небесної Сотні його колишню радянську назву-Маршала Жукова.

За словами одеського мера, це питання буде винесено на громадські слухання в грудні. Також буде розглянуто питання повернення колишніх назв іншим вулицям, зокрема, вулиці Інглезі, раніше колишньої імені 25-ї Чапаєвської дивізії.

"Для нас це питання збереження історичної пам'яті, поваги до героїчного минулого нашого міста-героя", - заявив він.

Тим часом, на Труханова вже подали до суду за спробу повернути радянське минуле в Одесу.

Позивачем виступило регіональне відділення партії»європейська солідарність". Там назвали спробу перейменування проспекту і повернення йому колишньої назви «прямим порушенням законів України», тому така ініціатива «не має ніякої юридичної перспективи».

"Ми засуджуємо і виступаємо проти маніпуляцій і провокацій, а також політичних ігор навколо ностальгії деяких співгромадян. Майбутнє України - в цивілізованій європейській родині", - зазначили в Європейській солідарності.

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