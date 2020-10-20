В Одесі зашкалюють випадки вандалізму

Цього разу від рук невідомих хуліганів постраждав обеліск на честь міста-героя Одеси "Крила перемоги", який знаходиться площі 10 квітня. Про це повідомили комунальники з "Сервісного центру", передає Politeka.net

Інцидент зафіксували в понеділок, 19 жовтня.

Як стало відомо, вандали пошкодили гранітні плитки і змалювали написами комплекс об'єкта монументального мистецтва міста - обеліск і меморіальні дошки з іменами героїв Радянського Союзу.

Наслідки діянь хуліганів довелося усувати працівникам "Сервісного центру". Вони вже стерли написи і відновили гранітні плитки.

До цього ми повідомляли про злісні діяння вандалів у трамваї Одеси.

Увечері в неділю, невідомі хулігани атакували громадський транспорт. Вони закидали камінням трамваї №7, що проїжджають по вулиці Паустовського. У двох вагонах побили шибки. Пошкоджені вагони довелося тимчасово зняти з маршруту, щоб замінити розбиті шибки.

Ще один інцидент трапився на вулиці Маловського. Невідомі вирішили розважитися і почали кидати каміння у вагон маршруту №18, який йшов у депо. В результаті хулігани розбили лобове скло і поранили водія трамвая.

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