В Одесі зашкалюють випадки вандалізму
Цього разу від рук невідомих хуліганів постраждав обеліск на честь міста-героя Одеси "Крила перемоги", який знаходиться площі 10 квітня. Про це повідомили комунальники з "Сервісного центру", передає Politeka.net
Інцидент зафіксували в понеділок, 19 жовтня.
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Як стало відомо, вандали пошкодили гранітні плитки і змалювали написами комплекс об'єкта монументального мистецтва міста - обеліск і меморіальні дошки з іменами героїв Радянського Союзу.
Наслідки діянь хуліганів довелося усувати працівникам "Сервісного центру". Вони вже стерли написи і відновили гранітні плитки.
До цього ми повідомляли про злісні діяння вандалів у трамваї Одеси.
Увечері в неділю, невідомі хулігани атакували громадський транспорт. Вони закидали камінням трамваї №7, що проїжджають по вулиці Паустовського. У двох вагонах побили шибки. Пошкоджені вагони довелося тимчасово зняти з маршруту, щоб замінити розбиті шибки.
Ще один інцидент трапився на вулиці Маловського. Невідомі вирішили розважитися і почали кидати каміння у вагон маршруту №18, який йшов у депо. В результаті хулігани розбили лобове скло і поранили водія трамвая.
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