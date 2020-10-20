Стало відомо, як голосуватимуть одесити, які заражені китайським вірусом або перебувають на самоізоляції в будинку
Як розповіла директор департаменту гордрава Олена Якименко, вони зможуть проголосувати не виходячи з дому, передає Рoliteka.net
Для цього необхідно до п'ятниці 20:00 23 жовтня подати до виборчої комісії відповідну заяву та довідку з лікарні. У день голосування до них додому приїдуть представники виборчкому.
Ті, хто перебуває на стаціонарному лікуванні, стверджує чиновниця, зможуть проголосувати безпосередньо в лікарнях.
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"Приїде виїзна бригада і забезпечить процес голосування", - повідомила вона.
Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні будуть проходити 25 жовтня.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області знову різко збільшилася кількість жертв від китайського вірусу.
Згідно з оновленими даними, в регіоні зафіксували 267 нових випадків зараження, серед захворілих 26 дітей і сім медиків.
За весь час пандемії на Одещині зареєстровано 19 343 хворих. Серед них 1 301 дитина і 1 087 медпрацівників.
Також стало відомо, що за добу від вірусу і супутніх захворювань загинули вісім осіб. Всього в регіоні померли 296 осіб з підтвердженим діагнозом. Одужали 7 838 жителів області і це новий рекорд, який встановлений за весь час епідемії.
Нагадаємо, що карантин знову посилили, під удар потрапили одеські потяги: "з 19 жовтня..."
Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."
Також Politeka писала, вірус скосив новий "урожай" жертв в Одеській області, область вирвалася в лідери