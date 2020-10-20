Жителі Одеси поскаржилися на аварійний стан дитячого майданчика на пляжі

Небезпечний майданчик для дітей розташований на 10-й станції Великого Фонтану на пляжі «Чайка». Скарга з'явилася на сайті "Єдиного центру звернення громадян", передає Politeka.net

"Іржаві розламані гострі металеві конструкції, розкурочені пластикові елементи гірок, стирчить з піску металева труба, незакріплені хитні стінки на піднесених частинах майданчика. Можна перераховувати нескінченно. У це навіть складно повірити", - пишуть одесити.

При цьому вони відзначили, що навколо спостерігається суцільна "елітність" .- Ресторани, резиденції, Марістелла клаб та інші.

Розгнівані жителі закликають владу відремонтувати конструкції або ж, в крайньому випадку, демонтувати їх, так як туди приходять маса дітей, які можуть травмуватися.

Раніше ми повідомляли, що поліцейські повідомили про те, що за останній час в Одеській області масово почали пропадати неповнолітні.

Так, минулого тижня одеські правоохоронці зареєстрували 24 заяви про зникнення дітей.

Копи знайшли і повернули батькам 22 дитини, пошуки ще двох тривають.

Також відомо, що в період з 12 по 18 жовтня було зафіксовано 21 нещасний випадок з неповнолітніми.

За невиконання батьківських обов'язків до відповідальності притягнули 43 особи.

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