Під Одесою банда викрала далекобійника і підпалила вантажівку, щоб приховати сліди злочину

Як передає про це повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

Злочин було скоєно ще наприкінці літа, проте розшукати та затримати одного із зловмисників правоохоронці зуміли лише зараз. Ним виявився 45-річний одесит, чоловік вже поміщений під варту за рішенням суду. Пошуки його спільника тривають.

Як стало відомо, в кінці серпня недалеко від Одеси невідомі, погрожуючи насильством, заволоділи фурою далекобійника, який перевозив турецький текстиль, а самого іноземця вивезли в Кіровоградську область і вночі відпустили. Чоловік дістався до найближчої автозаправки і повідомив про те, що трапилося в поліцію.

Копи встановили, що причіп з товаром викрадачі перевезли в Овідіопольський район, а вантажівку відігнали в Білгород-Дністровський, де підпалили, щоб приховати злочин.

До цього ми повідомляли, що в Одесі патрульні вщент розбили службове авто і намагалися це приховати.

Вони по-швидкому накрили автомобіль тканиною, щоб ніхто не зміг зробити фото, повідомили очевидці.

Як з'ясувалося, у понеділок, 19 жовтня, поліцейський «Пріус» потрапив у ДТП на вулиці вул.Інглезі. У поліції вже відреагували на інцидент і повідомили, що за даним фактом призначена службова перевірка.

Тим часом одесити в соцмережах повідомляють, що автомобіль врізався в гаражі і перекинувся, всьому виною те, що водій заснув за кермом. Також вони показали фото автомобіля, який розбили поліцейські.

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