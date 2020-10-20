Великі штрафи посипалися на голови жителів Одеської області на тлі пандемії китайського вірусу

Зокрема, жителя Сарати оштрафували за те, що він під час карантину вийшов на вулицю без документів, що засвідчують особу. Про це стало відомо з судового реєстру, передає Politeka.net

У центрі смт Сарата копи підійшли до чоловіка і попросили його показати документи, як виявилося, їх у нього не було з собою. У підсумку на чоловіка був складений протокол і його викликали до суду.

На судове засідання порушник не з'явився, і суддя постановив оштрафувати його на 17 тисяч гривень. Крім того, він повинен заплатити судовий збір у розмірі 420 гривень.

Звернемо увагу, що штрафувати в Україні стали після рішення Кабміну від 11 березня №211, в якому введено заборону на перебування людей на вулицях без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або їх спеціальний статус.



У Міністерство юстиції пояснюють, що паспортний режим потрібен, щоб перевіряти, чи не повинна особа бути на самоізоляції.

Раніше ми повідомляли, що українцям готують нові покарання за неправильне носіння масок.

Про це свідчить поданий до Верховної Ради законопроект №3891, який розміщений на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, маска і респіратор будуть вважатися правильно одягненими лише в тому випадку, якщо вони закривають ніс і рот.

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