В Одесі трамвай з пасажирами злетів з рейок
Подія трапилася вдень, 20 жовтня, на вулиці Водопроводної в районі вулиці Артилерійської. Кадри з місця події оприлюднили місцеві журналісти видання
Повідомляється, що з рейок зійшов трамвай, який курсує за маршрутом №27.
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Про постраждалих пасажирів інформації поки немає. Рух на цьому маршруті зупинено.
Не так давно ми повідомляли, що в Одесі новенький трамвай з пасажирами злетів з рейок і розбився об стовп.
Аварія трапилася рано вранці в районі 6-ї станції Великого Фонтану з трамваєм, який курсує за маршрутом №17.
Вагон протаранив бетонну електроопору.
В результаті ДТП постраждали два пасажири. Жінку та 10-річну дівчинку госпіталізували до лікарні. Про їх стан поки нічого не відомо.
Крім того, рух трамваїв за маршрутом №17 було обмежено.
Також в цей день стало відомо про ще одну аварію з трамваєм №3, яка трапилася на 7-й станції Люстдорфської дороги.
"Через попадання будівельного сміття з вантажівки на рейки, вагон маршруту №3 рухається в напрямку залізничного вокзалу, зійшов з рейок», - розповіли в прес-службі КП «Одесміськелектротранс».
Про постраждалих в цьому випадку нічого не говориться.
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