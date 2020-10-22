В Одесі був помічений літак-акула АН-26

Про це повідомила прес-служба Одеського аеропорту на сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net

Широку популярність повітряне судно з незвичайним забарвленням у вигляді акули отримало після зйомок голлівудського блокбастера "Нестримні-3". Літак грав важливу роль в сюжеті, з ним взаємодіяли такі відомі актори як Сильвестр Сталонне, Арнольд Шварцнеггер, Антоніо Бандерас і Джейсон Стейтем.

Як стало відомо, після виходу фільму в прокат в 2014 році "акулу" виставили на продаж. А через чотири роки, в 2018, його купила українська авіакомпанія Eleron. Тепер літак займається вантажними перевезеннями.

До цього ми повідомляли, що пасажирський літак, що прямував з Києва в Дубаї, здійснив аварійну посадку в Одеському аеропорту.

Вся справа в тому, що на борту літака під час польоту одному з пасажирів стало погано.

У чоловіка виникли ускладнення, пов'язані з цукровим діабетом.

Пілот не став ризикувати здоров'ям пасажира прийняв рішення здійснити аварійну посадку.

Відзначається, що на посадковій смузі літак вже чекали медики, яке госпіталізували хворого в клініку.

На щастя, все обійшлося. Чоловікові своєчасно надали допомогу і зараз його стан стабільний.

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