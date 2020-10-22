В Одесі був помічений літак-акула АН-26
Про це повідомила прес-служба Одеського аеропорту на сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net
Широку популярність повітряне судно з незвичайним забарвленням у вигляді акули отримало після зйомок голлівудського блокбастера "Нестримні-3". Літак грав важливу роль в сюжеті, з ним взаємодіяли такі відомі актори як Сильвестр Сталонне, Арнольд Шварцнеггер, Антоніо Бандерас і Джейсон Стейтем.
Як стало відомо, після виходу фільму в прокат в 2014 році "акулу" виставили на продаж. А через чотири роки, в 2018, його купила українська авіакомпанія Eleron. Тепер літак займається вантажними перевезеннями.
Шоптенко з "Танців з зірками" приголомшила своїм діагнозом: "У животі з'являється..."
Маркл і Гаррі жорстко відшили Єлизавету II, спливли скандальні деталі: "Меган вже щосили готується..."
Загибель зірки "Дизель Шоу", розкрито дивні збіги перед трагедією: "Була одягнена в..."
Як виглядають батьки Тіни Кароль, з якими у неї непрості стосунки: "Я дружу з усіма, але..."
До цього ми повідомляли, що пасажирський літак, що прямував з Києва в Дубаї, здійснив аварійну посадку в Одеському аеропорту.
Вся справа в тому, що на борту літака під час польоту одному з пасажирів стало погано.
У чоловіка виникли ускладнення, пов'язані з цукровим діабетом.
Пілот не став ризикувати здоров'ям пасажира прийняв рішення здійснити аварійну посадку.
Відзначається, що на посадковій смузі літак вже чекали медики, яке госпіталізували хворого в клініку.
На щастя, все обійшлося. Чоловікові своєчасно надали допомогу і зараз його стан стабільний.
Нагадаємо, що військову авіацію підняли в небі над Одесою: кадри того, що відбувається
А ще Politeka писала, що літак з пасажирами не долетів до місця призначення: медики з'їхалися в аеропорт Одеси
Також Politeka повідомляла, що в Одесі таємно приземлилися військові США: перші подробиці і фото