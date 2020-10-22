За останню добу на території Одеської області скоєно кілька підпалів

Про це пише Politeka.net з посиланням на інформацію місцевої поліції.

Так, у Біляївському районі підірвали автомобіль власника охоронної компанії, який до всього іншого є кандидатом у депутати Роздільнянської місцевої ради.

В результаті НП його з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Також пошкоджено автомобіль, на якому пересувався кандидат.

Схожий інцидент трапився в Ізмаїлі. Там підпалили позашляховик "Toyota Land Cruiser Prado", який належить 50-річному ізмаїльцю - кандидату в депутати Одеської обласної ради.

Крім того, вночі невідомі кинули «коктейль Молотова» в приміщення редакції інтернет-видання «Альтернатива», розташованої в місті Овідіополі Одеської області. Про це повідомила Національна спілка журналістів України.

За їх словами, зловмисники розбили скло і кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно редакції, в результаті офіс отримав значні пошкодження в результаті пожежі.

У приміщенні обгоріли меблі, підлога, але редакція і техніка не вигоріли, оскільки сусіди змогли до приїзду пожежників загасити полум'я.

На місце інциденту оперативно прибули поліцейські та пожежники.

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