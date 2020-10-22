Одеська область продовжує встановлювати нові антирекорди щодо хворих на китайський вірус

Як повідомили в РНБО, за добу на території регіону виявлено 600 нових випадків зараження, передає Politeka.net.

Загальне число інфікованих вже досягло 20557 чоловік.

Зазначимо, що Одеська область вчора опинилася на третьому місці в Україні за темпами поширення китайської інфекції. На першому був Київ (631 випадок захворювання), на другому Харківська область (627).

Від ускладнень, викликаних вірусом померли 11 жителів. Всього летальних випадків-311.

За смертністю Одещина вирвалася на третє місце після Дніпропетровської області (18 летальних випадків за добу) і Києва (15 смертей).

Одужали 3270 осіб, 16976 хворіють, у 22336 підозрюють китайський вірус.

До цього ми повідомляли, міські лікарні Одещини відмовилися приймати 68-річну медсестру через відсутність місць.

Незабаром жінка померла. Про це написала голова місцевого благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у Facebook.

При цьому вона додала, що в Одесі на сьогоднішній день склався справжній "коронавірусний апокаліпсис", заявила вона.

"Медсестру, 38 років пропрацювала в лікарні Подольська, у важкому стані кілька днів тому транспортували в приватну клініку. Родичі взяли кредит, щоб спасти маму. Знайшли мене і благали допомогти вивести її в державну лікарню, тому що гроші закінчувалися, а взяти більше було нізвідки. Кожен день рахунок збільшувався. Вчора півдня намагалися домовитися з іншими лікарнями, щоб вони прийняли пацієнтку. Реанімації переповнені", - уточнила вона.

Місце для хворої жінки знайшли в Чорноморській обласній опорній лікарні, оскільки міські медустанови Одеси взяти її відмовилися.

Нагадаємо, що карантин знову посилили, під удар потрапили одеські потяги: "з 19 жовтня..."

Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."

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