Одеська область продовжує встановлювати нові антирекорди щодо хворих на китайський вірус
Як повідомили в РНБО, за добу на території регіону виявлено 600 нових випадків зараження, передає Politeka.net.
Загальне число інфікованих вже досягло 20557 чоловік.
Зазначимо, що Одеська область вчора опинилася на третьому місці в Україні за темпами поширення китайської інфекції. На першому був Київ (631 випадок захворювання), на другому Харківська область (627).
Від ускладнень, викликаних вірусом померли 11 жителів. Всього летальних випадків-311.
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За смертністю Одещина вирвалася на третє місце після Дніпропетровської області (18 летальних випадків за добу) і Києва (15 смертей).
Одужали 3270 осіб, 16976 хворіють, у 22336 підозрюють китайський вірус.
До цього ми повідомляли, міські лікарні Одещини відмовилися приймати 68-річну медсестру через відсутність місць.
Незабаром жінка померла. Про це написала голова місцевого благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у Facebook.
При цьому вона додала, що в Одесі на сьогоднішній день склався справжній "коронавірусний апокаліпсис", заявила вона.
"Медсестру, 38 років пропрацювала в лікарні Подольська, у важкому стані кілька днів тому транспортували в приватну клініку. Родичі взяли кредит, щоб спасти маму. Знайшли мене і благали допомогти вивести її в державну лікарню, тому що гроші закінчувалися, а взяти більше було нізвідки. Кожен день рахунок збільшувався. Вчора півдня намагалися домовитися з іншими лікарнями, щоб вони прийняли пацієнтку. Реанімації переповнені", - уточнила вона.
Місце для хворої жінки знайшли в Чорноморській обласній опорній лікарні, оскільки міські медустанови Одеси взяти її відмовилися.
Нагадаємо, що карантин знову посилили, під удар потрапили одеські потяги: "з 19 жовтня..."
Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."
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