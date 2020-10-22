Стало відомо про середньомісячну заробітну плату в Одесі

За даними Держстатистики, середня зарплата по Україні за останні місяці становить близько 11 500 гривень. Одеська область опинилася на десятому місці за рівнем заробітних плат, пишуть місцеві ЗМІ

Однак дослідивши сайти вакансій виявилося, що середня зарплата по Одеській області не дотягує до цього рівня і становить близько 10 тисяч 203 гривень на місяць.

Згідно з інформацією ресурсу "Zarplata-es", середня зарплата по Одесі за 2020 рік – 11 510 гривень.

На основі даних 3 672 вакансій в Одесі, розміщених на Work.ua, стало відомо, що жителі міста отримують в середньому 12 896 грн.

Серед найприбутковіших сфер зайнятості виявилися:

посади у сфері нерухомості - 23 300 гривень, будівництва – 15 170, продажів і закупівель – 15 160, і агробізнесу – 14 200 грн.

При цьому найнижчі зарплати фіксуються у сфері страхування, виробництва, охорони, роздрібної торгівлі та освіти.

Раніше ми писали, в Одесі призупинили рух тролейбуса №2.

Як повідомили в прес-службі одеської мерії, це тимчасове рішення і пов'язане воно з перекриттям руху по вулиці Торговій між Пастера і Княжої, а також на Княжій між торговою і кінною.

Нагадаємо, що у центрі Одеси перекрили рух: що буде з громадським транспортом

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