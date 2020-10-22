Розлючений натовп заблокував рух транспорту на Тираспольському шосе в районі "Двох стовпів"

Відповідне відео розмістили в місцевому телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

У четвер, 22 жовтня, близько 25 одеситів вийшли на трасу і не давали проїхати автомобілям.

За словами очевидців, в одному з будинків людям відключили електрику за несплату, хоча вони стверджують, що платять за комунпослуги.

При цьому в руках у мітингувальників не було ніяких плакатів і табличок.

Через деякий час на місце з'їхалася патрульна поліція і розігнала мітинг.

Копи налякали людей відповідальністю за такі дії і вони добровільно погодилися розійтися.

Вчора вранці в області протестувальники перекривали трасу Одеса-Рені. Жителів Татарбунар обурило, що місцева влада вирішила закрити ринки через попадання району в «червону зону». Підприємці вимагали їх не закривати і тому з самого ранку ходили по пішохідному переходу.

Джерела повідомили, що владі вдалося піти на компроміс і дозволити працювати ринку через день, але це все одно не задовольнило людей.

Також ми писали, що жителі, які проживають в центрі міста перекрили рух. Одесити розповіли, що не можуть спокійно спати ночами.

Причина в тому, що у них під вікнами постійно гримає музика з сусіднього ресторану-готелю «Брік».

Люди перекрили рух по вулиці Преображенська і вимагали, щоб місцева влада вплинула на ситуацію.

Нагадаємо, що у центрі Одеси перекрили рух: що буде з громадським транспортом

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