Міг початися 15 жовтня, але...

Стало відомо, коли в квартирах одеситів нарешті-таки потеплішає

Як повідомив віце-мер Дмитро Жеман, опалювальний сезон в Одесі почнеться з 26 жовтня. Про це він заявив в ході засідання в мерії, передає Politeka.net.

"Всі котельні знаходяться в повній готовності. Ми знаходимося на початку опалювального сезону. Він розпочнеться 26 жовтня ", - відрапортував Жеман.

У той же час одеський голова Геннадій Труханов додав, що температурний режим дозволяв перенести опалювальний сезон.

"Були готові з 15 жовтня. Іноді температура досягала 18 градусів. Це викликало б питання, навіщо включати опалення, якщо на вулиці жарко. Вивчивши температурні показники, ми вирішили перенести початок опалювального сезону", - розповів Труханов.

У той же час синоптики обіцяють одеситам теплу погоду в четвер, 22 жовтня.

Як повідомили Укргідрометцентрі, вдень у четвер буде 15-17 тепла, вночі - 6-8 в плюсі. Опади не прогнозуються.

Вітер буде південно-західний, 5-10 метрів в секунду.

Раніше ми писали, що Одеська область вчора опинилася на третьому місці в Україні за темпами поширення китайської інфекції. На першому був Київ (631 випадок захворювання), на другому Харківська область (627).

Від ускладнень, викликаних вірусом померли 11 жителів. Всього летальних випадків-311.

За добу на території регіону виявлено 600 нових випадків зараження.

Загальне число інфікованих вже досягло 20557 чоловік.

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