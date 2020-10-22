В Одесі чоловік зарізав приятеля і сховав його тіло у себе на балконі

Жорстокий злочин був скоєний в Малиновському районі міста, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Під час патрулювання району правоохоронці відчули моторошний запах, який доносився з під'їзду багатоповерхівки. Увійшовши в парадну, вони змогли визначити, з якої квартири доносився різкий «аромат», а увійшовши в житло побачили труп.

Пізніше з'ясувалося, що в цій квартирі сталося страшне: одесит зарізав свого знайомого, з яким познайомився на вулиці.

Запросивши його в гості, вони стали випивати, а під час застілля гість став розповідати про своє життя. Власника квартири розлютили хвастощі і тому він вирішив його зарізати, а мертве тіло сховав у себе на балконі.

Копи виявили і в квартирі ніж і закривавлені речі загиблого, якому було 42 роки.

Тепер 44-річного зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці за запальність.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області з рушниці застрелили 16-річного хлопця.

Трагедія розігралася у дворі приватного будинку в Ширяївському районі. Підліток вибіг у двір і отримав кілька куль в груди і живіт з мисливської рушниці. Стрільцем виявився співмешканець старшої сестри хлопчика.

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