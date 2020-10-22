У мережі показали, як відчайдушна пенсіонерка бореться з автохамами, які порушують правила дорожнього руху

Як повідомляє Politeka.net, відео розмістив телеграм-канал "Хydessa" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах можна побачити тягучку з автомобілів і літню жінку, яка ходить по тротуару і не дає нахабним водіям об'їхати пробку, порушуючи правила ПДР.

Раніше ми писали, що в Одесі призупинили рух тролейбуса №2.

Як повідомили в прес-службі одеської мерії, це тимчасове рішення і пов'язане воно з перекриттям руху по вулиці Торговій між Пастера і Княжої, а також на Княжій між торговою і кінною.

Причина-проведення робіт з відновлення теплової мережі.

Робота тролейбусного маршруту № 2 буде тимчасово припинена, крім того будуть тимчасово внесені зміни в схему руху автобусних маршрутів:

- маршрут № 168: у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Старопортофранківської на вул. Ольгіївську і далі за маршрутом;

- маршрути №№ 240, 250: у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Старопортофранківської на вул. Новосільського вул. Ольгіївську, вул. Софіївську і далі за маршрутами;

- маршрут № 127: у напрямку руху до вул. Пастера - по вул. Старопортофранківській до будинку № 1 (кінцева зупинка), у зворотному напрямку-за маршрутом;

- маршрут № 105: у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Ніжинської на вул. Ольгіївську, вул. Софіївську і далі за маршрутом;

- маршрут № 203: у напрямку руху до цементного заводу — від вул.садової на вул. Преображенську, вул. Єлисаветинську, вул. кінну, вул. Пастера і далі за маршрутом.

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