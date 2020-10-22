Прикмети і як виглядають

В Одеській області зникли дві 14-річні дівчинки

Як передає Politeka.net, про це повідомила прес-служба обласного ГУНП.

Так, поліцією оголошена в розшук Співак Діана, 2006 року народження і її однолітка Ткаченко Анастасія.

Як стало відомо, у четвер, 22 жовтня близько 12.00 години дві неповнолітні самовільно покинули дитячий виховний заклад у селі Троїцьке Біляївського району.

Прикмети Діани Співак: зріст 160 см, волосся русяве, очі блакитні. Була одягнена в Сірий Спортивний костюм, мала при собі чорну сумку.

Прикмети Анастасії Ткаченко: зріст 165 см, волосся русяве, очі блакитні. Була одягнена в блакитний светр і чорні штани.

"Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження дівчаток, поліція просить повідомити за телефонами: (048)779-46-62, (048)52-25-771 або 102", - йдеться у зверненні поліції.

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Як запевнив Одеський мер Геннадій Труханов, дистанційне навчання не торкнеться учнів початкових класів, у листопаді місяці вони знову повернуться за парти. Про це Труханов заявив в ході засідання оперативного штабу.

За словами Труханова, учні 1-3 класів ще не готові якісно отримувати знання Дистанційно, тому вони зможуть повернутися в класи після канікул, які почалися 19 жовтня у молодших школярів.

"Якщо учні 4-11 класів залишаться на дистанційному навчанні, то малюки з 30 жовтня можуть спокійно вчитися в школах – вони будуть порожніми, ми зможемо забезпечити класи по 15 осіб», — заявив мер.

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