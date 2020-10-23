Серйозна нестача "ліжко-місць" для заражених китайським вірусом стала приводом до грандіозних змін в Одесі

Тепер чотири міські лікарні прийматимуть виключно пацієнтів з Covid-19. Про це повідомили в ОДА, передає Politeka.net.

Так, йдеться про лікарню № 5," інфекціонку", центр соціально значущих хвороб на вулиці Леонтовича та обласний клінічний медичний центр. У "лікарні водників" також готують відкриття стаціонару на 350 місць.

В ОДА висловлюють сподівання, що це має допомогти з перевантаженням медичних закладів.

Станом на ранок, 23 жовтня, в Одеській області зафіксували 571 нових випадків зараження.

За весь час пандемії на Одещині зареєстровано 21 128 хворих. За добу від вірусу і супутніх захворювань померли три пацієнти.

Загальна кількість летальних випадків - 314 осіб. Одужали 3270 осіб, 17544 хворіють, у 22336 підозрюють Китайський вірус.

До цього ми повідомляли, міські лікарні Одещини відмовилися приймати 68-річну медсестру через відсутність місць.

Незабаром жінка померла. Про це написала голова місцевого благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що карантин знову посилили, під удар потрапили одеські потяги: "з 19 жовтня..."

Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."

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