У мережі показали жінку, яка ганяє на самокаті по дорогах Одеси з маленькими дітьми

Її фото розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці інспектор ювенальної превенції ГУНП Дмитро Ревун, передає Politeka.net,

На знімку видно, як в темний час доби жінка катає по проїжджій частині на електросамокаті двох маленьких дітей. Вона лавірує між автомобілями на швидкості, поставивши за кермо дитину постарше, а в рюкзаку на спині везе немовля.

Ревун просить повідомити дані одеситки, яка наражає на небезпеку своїх дітей. Також він повідомив, що знімок зроблений імовірно в Київському районі Одеси.

Одесити повідомили, що бачили горе-матір на вулиці Вільямса і Філатова. Деякі розповіли, що жінка так часто катається з дітьми і чоловіком і шокованим водіям доводиться її об'їжджати, бачачи таку безпечність.

«До речі, ситуація-загроза життю і здоров'ю дітей, що виходить від мами. Всі підстави для досудового відібрання дітей органом опіки відповідно до статті 170 СК України»,

"Це просто без коментарів...Вона мозок взагалі де забула???Так наражати на небезпеку дітей, треба бути повною ідіоткою»,

«Я бачила таку маму з хлопчиком років трьох. Він стояв попереду неї. Шок»,

"Ну чесно сказати тут не чого і матюкається не хочеться .На такий ризик тільки може безголовий людина піти .Останнім часом я дивлюся люди реально рушили стали!» ,- пишуть в мережі.

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