Погіршення ситуації з епідемією призвело до того, що в Одеській області знову посилили карантин

Так, в регіоні збільшиться кількість червоних зон.

Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Politeka.net

Нові обмеження набирають чинності з понеділка 26 жовтня і діятимуть 14 днів.

Згідно з оновленими даними в "червоній" зоні опинилися Біляївка, Ізмаїл і Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський і Татарбунарський райони Одеської області.

Одеса як і раніше залишається в "помаранчевій" зоні, крім того туди увійшли Балта, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, і Південний, Ананьївський, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівська, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Ренійський, Роздільнянський , Сирітський, Тарутинський і Ширяївський райони Одеської області.

Станом на ранок, 23 жовтня, в Одеській області зафіксували 571 нових випадків зараження.

За весь час пандемії на Одещині зареєстровано 21 128 хворих. За добу від вірусу і супутніх захворювань померли три пацієнти.

Загальна кількість летальних випадків - 314 осіб. Одужали 3270 осіб, 17544 хворіють, у 22336 підозрюють Китайський вірус.

Нагадаємо, що одеситів приголомшили новою заявою про лікарні: "прийматимуть тільки заражених"

Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."

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