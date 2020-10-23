З'явилася інформація, де в Одесі можна здати ПЛР-тест і скільки він коштує

Про це пише ТСН .

Погіршення епідемічної ситуації з китайською інфекцією турбують уми одеситів. Нові вірусні антирекорди, які б'є Одеська область день від дня сіють паніку серед населення. Та й введені владою країни карантинні обмеження не дають очікуваних результатів.

Що ж робити людям, які підозрюють у себе наявність інфекції?

МОЗ радить відразу звертатися до сімейного лікаря, якщо людина помітила у себе небезпечні вірусні симптоми. Пройти онлайн-тестування на COVID-19 можна на сайті Міністерства.

Всього існують три види тестів на виявлення коронавірусу — експрес-тест, ПЛР-тест і ІФА-тест.

ПЛР-тест на ковід призначений для виявлення ДНК вірусу в організмі пацієнта в момент тестування. Він дозволяє встановити зараз часу, може людина бути переносником вірусу чи ні.

Лікарі відзначають, що він більш ефективний, ніж експрес, після якого все одно доведеться робити ПЛР.

Як підготуватися до ПЛР-тесту?

за 6 годин до тесту - не використовуйте спреї або таблетки для горла;

за 3-4 години до тесту - не жуйте жуйку, цукерки, не їжте, не пийте, не полоскайте горло, не чистіть зуби і не куріть.

Де в Одесі зробити ПЛР-тест і скільки він коштує?

Жителі Одеси, які підозрюють у себе симптоми, можуть зробити ПЛР-тестування безкоштовно в опорних лікарнях. Для цього потрібно відвідати свого сімейного лікаря, який випише направлення.

Також пройти дослідження ще можна в приватних лабораторіях і клініках. Вартість в кожній відрізняються і становить близько 2000 гривень. Чекати приблизно дві-три доби.

У приватних клініках" Свята Катерина "і" Одрекс " ПЛР-тест можна зробити за 2000 грн. У "святій Катерині" чекати результатів потрібно близько 2 робочих днів, а записатися можна, зателефонувавши в клініку. В" Одрексі " орієнтовний час очікування становить 24 години після взяття матеріалів. Анкету можна заповнити на сайті клініки. За таку ж вартість дослідження проведуть в медичних центрах Into-Sana.

У лабораторіях" Смартлаб " ПЛР-тестування коштує 1820 гривень. Там дослідження проводять в порядку живої черги. Якщо здати аналіз до 16: 00, чекати потрібно буде 2 робочих дні. Якщо після 16:00 — 3 робочих дні. Зробити ПЛР в цій лабораторії можна за адресами, вказаними на офіційному сайті.

В Одеському аеропорту пасажири можуть зробити ПЛР-тест за 1800 гривень.

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