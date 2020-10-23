В Одесі ревнивець забив до смерті приятеля своєї дівчини
Подробиці розповіли в прес - службі регіонального ГУНП, передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами правоохоронців, 33-річний одесит, дізнавшись від дівчини, якій кілька днів не було вдома, що вона перебувала у приятеля, прийшов в лють і відправився до нього з'ясовувати стосунки.
В ході розмови між чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку, в якій 31-річному потерпілому були заподіяні пошкодження внутрішніх органів. Молодий чоловік помер в кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню.
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Копи оперативно розшукали зловмисника. Він знаходився неподалік від місця злочину на лавці в одному з дворів. Чоловік був вражений, коли дізнався про смерть противника.
Зараз підозрюваний поміщений в СІЗО, йому світить за скоєне до десяти років в'язниці.
До цього ми повідомляли, що в Одесі чоловік зарізав приятеля і сховав його тіло у себе на балконі. Йому не сподобалося, що той занадто хвалився своїм життям.
Жорстокий злочин був абсолютно в Малиновському районі міста.
Під час патрулювання району правоохоронці відчули моторошний запах, який доносився з під'їзду багатоповерхівки. Увійшовши в парадну, вони змогли визначити, з якої квартири доносився різкий «аромат», а увійшовши в житло побачили труп.
Пізніше з'ясувалося, що в цій квартирі сталося страшне: одесит зарізав свого знайомого, з яким познайомився на вулиці.
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