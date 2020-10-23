В Одесі проводять карантинні рейди по студентських гуртожитках

Після потрапляння Одеси в "помаранчеву " зону карантину в місті було вирішено перевести всіх студентів вузів на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 Листопада. Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ і НС в ході позачергового засідання, передає з посиланням на прес-службу Одеської мерії.

Також було вирішено, що всі іногородні учні покинуть стіни гуртожитку. Щоб перевірити, як дотримуються карантинні вимоги співробітники департаменту муніципальної безпеки провели рейди.

Вони проінспектували гуртожитки, розташовані на вулицях Генерала Петрова, 18, Успенській, 28/30, Льва Толстого, 24, академічній, 30 і в провулку Тополєва, 8 і вручили їх керівникам протоколи засідання комісії.

«У разі виявлення фактів недотримання протоколу комісії ТЕБ і НС співробітники департаменту муніципальної безпеки зверталися до правоохоронних органів для складання на керівництво гуртожитків протоколів і приписів щодо наявних порушень», — йдеться в повідомленні.

Станом на ранок, 23 жовтня, в Одеській області зафіксували 571 нових випадків зараження.

За весь час пандемії на Одещині зареєстровано 21 128 хворих. За добу від вірусу і супутніх захворювань померли три пацієнти.

Загальна кількість летальних випадків - 314 осіб. Одужали 3270 осіб, 17544 хворіють, у 22336 підозрюють Китайський вірус.

Також ми писали, що серйозна нестача «ліжко-місць» для заражених китайським вірусом стала приводом до того, що тепер чотири міські лікарні будуть приймати виключно пацієнтів з Covid-19.

Так, йдеться про лікарню № 5," інфекціонку", центр соціально значущих хвороб на вулиці Леонтовича та обласний клінічний медичний центр. У "лікарні водників" також готують відкриття стаціонару на 350 місць.

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