На одеській трасі сталася аварія за участю вантажного автомобіля, в результаті чого постраждав хлопчик

ДТП сталася вдень, у п'ятницю 23 жовтня, біля Конюшинного мосту. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції, оприлюднивши знімки того, що відбувається, передає Politeka.net

За даними інспекторів, водій фури МАN Scania не розрахував радіус повороту, в результаті чого вантажівка перекинулася.

В аварії є постраждалі, це 8-річний хлопчик-пасажир і 33-річний водій.

Їх доставили в лікарню.

До цього ми повідомляли, що в Одесі на селищі Котовського маршрутка збила чоловіка.

Аварія трапилася прямо на пішохідному переході на проспекті Добровольського. Про це розповів свідок того, що сталося В'ячеслав грубий.

За словами очевидця, він зупинився перед "зеброю", щоб пропустити пішохода. В цей же час з іншого боку дороги на перехід вийшла ще одна людина. Його не помітив водій зустрічної маршрутки. В результаті зіткнення чоловіка відкинуло убік на машину, що зупинилася. Потерпілий вдарився головою, проте зміг встати.

Свідок розповів, що чоловік не отримав серйозних травм, але інші очевидці та учасники ДТП наполягли на виклику швидкої допомоги.

Нагадаємо, що життя людини трагічно обірвалося в Одеській області: відео аварії.

А ще Politeka писала, що масштабна ДТП стрясла Одещину, людей занесло в кювет, фото.

Також Politeka повідомляла, що в Одеській області вантажівка влетіла в паркан медучилища, є постраждалі: кадри руйнівного ДТП.