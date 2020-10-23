В Одесі на пішохідних переходах почали встановлювати пластикові фігурки дітей

Так, перший такий манекен в натуральну величину з'явився на вулиці Малиновського, передає Politeka.net

Як розповів віце-мер Одеси і глава ЖКГ Дмитро Жеман, ідея полягає в тому, щоб водій, побачивши біля узбіччя дитячу фігуру, про всяк випадок скинув швидкість - як це і належить робити перед пішохідним переходом, але без додаткової мотивації дотримуються цього правила не всі.

"Ось такі ось "пішоходи" стали з'являтися на пішохідних переходах міста. Зустріти їх можна поблизу шкіл та інших навчальних закладів. Упевнений, увагу водіїв вони так само привернуть! Привернуть увагу і змусять скинути швидкість!» ,- повідомив Жеман.

До цього ми повідомляли, що на одеській трасі сталася аварія за участю вантажного автомобіля, в результаті чого постраждав хлопчик

ДТП сталася вдень, у п'ятницю 23 жовтня, біля Конюшинного мосту.

За даними інспекторів, водій фури МАN Scania не розрахував радіус повороту, в результаті чого вантажівка перекинулася.

В аварії є постраждалі, це 8-річний хлопчик-пасажир і 33-річний водій.

Їх доставили в лікарню.

Нагадаємо, що горе-мати ганяє дорогами Одеси, фото: "одна дитина в рюкзаку, інша за кермом"

А ще Politeka писала, що масштабна ДТП стрясла Одещину, людей занесло в кювет, фото.

Також Politeka повідомляла, що в Одеській області вантажівка влетіла в паркан медучилища, є постраждалі: кадри руйнівного ДТП.