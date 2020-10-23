В Одесі семеро подусидимых одночасно розкрили собі вени під час судового засідання

Інцидент трапився в п'ятницю, 23 жовтня в Малиновському суді, пише місцеве видання 048.ua

Повідомляється, що зробили вони це після того, як суддя вирішив залишити ще на два місяці під вартою обвинувачених в організації масових заворушень в 51-й Одеській колонії.

За інформацією ЗМІ, фігуранти орудували заточками, які, скоріше за все, їм приховано передали разом з медичними масками.

Підсудних з різаними ранами рук відвезли на швидкій.

Відзначимо, що у багатьох ув'язнених закінчився термін попереднього покарання, який вони відбували в 51 колонії. Перше засідання у справі відбулося в середині травня 2020 року-майже через рік після заворушень.

До цього ми повідомляли, що в Одесі ревнивець забив до смерті приятеля своєї дівчини.

За словами правоохоронців, 33-річний одесит, дізнавшись від дівчини, якій кілька днів не було вдома, що вона перебувала у приятеля, прийшов в лють і відправився до нього з'ясовувати стосунки.

В ході розмови між чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку, в якій 31-річному потерпілому були заподіяні пошкодження внутрішніх органів. Молодий чоловік помер в кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

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