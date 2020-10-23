Під час пожежі в центрі Одеси з палаючого будинку врятували дівчину

НП сталася в п'ятницю 23 жовтня в комунальній квартирі на вулиці Пастера, 26. Там сталося загоряння на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, передає Politeka.net, з посиланням на повідомлення рятувальників.

За словами пожежників, загорілося майно, меблі та дерев'яне оздоблення, а сам у загальному коридорі комунальної квартири.

Вогнеборцям вдалося ліквідували пожежу через 20 хвилин після приїзду на площі 10 кв.м. Під час гасіння пожежі по триколінних сходах була врятована 23-річна дівчина, яка винаймала там квартиру.

Її вивели на вулицю пожежними сходами.

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Гасіння пожежі ускладнювалося постійним руйнуванням металевих і дерев'яних конструкцій, одиничними вибухами легкозаймистих рідин. Пожежники працювали за підвищеним номером виклику.

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