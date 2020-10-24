Китайський вірус не збирається відступати в Одеській області, цифри не знижуються, з кожним днем ситуація все гірше
Як повідомили на сайті РНБО, за добу в регіоні додалося 364 нових випадків зараження, серед них 19 дітей і 5 медиків, передає Politeka.net.
За час пандемії число хворих досягло 21 494 чоловік.
Крім того, за минулу добу в регіоні померли від інфекції 14 хворих. Загальна кількість летальних випадків вже становить 326.
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Одужали 8 308 жителів Одеси та області.
Ареал поширення китайського вірусу в Одеській області виглядає наступним чином:
- - м. Одеса-8793 (діти-490, медпрацівники-417);
- -Г. Б. — Дністровський — 372 (діти — 28, медпрацівники-27);
- - м. Ізмаїл — 1248 (діти-78, медпрацівники-63);
- — м. Чорноморськ — 548 (діти — 30, медпрацівники-12);
- — м. Теплодар — 90 (діти — 7, медпрацівники-1);
- - м. Южний - 249 (діти — 16 медпрацівники — 4);
- — Ананьївський район — 164 (діти — 12, медпрацівники-25);
- — Арцизький район — 360 (діти — 22, медпрацівники-27);
- — Балтський район-385 (діти — 10, медпрацівники-33);
- - Березівський район-566 (діти-63, медпрацівники — 27);
- -Б. — Дністровський район — 281 (діти-16, медпрацівники -15);
- - Біляївський район-1128 (діти — 105, медпрацівники-54);
- - Болградський район — 1182 (діти-84, медпрацівники-70);
- — Великомихайлівський район-110 (діти-14, медпрацівники-4);
- — Іванівський район — 295 (діти — 24, медпрацівники-15);
- - Ізмаїльський район-503 (діти — 31, медпрацівники — 24);
- - Кілійський район-181 (діти — 16, медпрацівники — 27)
- — Кодимський район-121 (діти-10, медпрацівники-5);
- - Лиманський район-678 (діти-48, медпрацівники-42);
- — Подільський район-1026 (діти-78, медпрацівники — 104);
- — Окнянський район — 78 (Діти — 2, медпрацівники-2);
- — Любашівський район-161 (діти-10, медпрацівники-6);
- — Миколаївський район — 82 (діти — 7, медпрацівники-1);
- - Овідіопольський район-1136 (діти-86, медпрацівники-33);
- - Ренійський район-80 (Діти-2, медпрацівники — 2);
- - Роздільнянський район-219 (діти — 13, медпрацівники-8);
- - Савранський район-142 (діти-7, медпрацівники-7);
- - Саратський район-409 (діти-44, медпрацівники — 22);
- — Тарутинський район — 322 (діти — 24, медпрацівники-16);
- — Татарбунарський район-426 (діти-28, медпрацівники-41);
- - Захарівський район — 83 (Діти 2, медпрацівники-1);
- - Ширяївський район-76 (медпрацівники — 2).
Раніше ми вже повідомляли, що катастрофічна нестача "ліжко-місць" для заражених китайським вірусом стала приводом до того, що тепер в Одесі чотири міські лікарні прийматимуть виключно пацієнтів з Covid-19.
Так, йдеться про лікарню № 5," інфекціонку", центр соціально значущих хвороб на вулиці Леонтовича та обласний клінічний медичний центр. У "лікарні водників" також готують відкриття стаціонару на 350 місць.
Нагадаємо, що карантин знову посилили, під удар потрапили одеські потяги: "з 19 жовтня..."
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