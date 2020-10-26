Китайська інфекція продовжує активно ширитися серед жителів Одеси та області
Як повідомляють в РНБО, станом на початок робочого тижня, 26 жовтня, в області зареєстрували 348 нових випадків зараження, передає Politeka.net.
За час пандемії захворіли 22179 осіб і померли від вірусу і супутніх захворювань 333 жителі Одеської області.
Тільки за минулу добу померли 5 пацієнтів. Впорається з хворобою змогли вже 3272, саме стільки одужань зафіксовано за час пандемії на Одещині 18574 хворіють, у 23958 підозрюють Китайський вірус.
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Нагадаємо, що з понеділка, 26 жовтня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування. Згідно з ним Одеса продовжує перебувати в" помаранчевій " зоні.
У "червону" зону потрапили Біляївка, Ізмаїл і Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський і Татарбунарський райони Одеської області.
Раніше ми вже повідомляли, що катастрофічна нестача "ліжко-місць" для заражених китайським вірусом стала приводом до того, що тепер в Одесі чотири міські лікарні прийматимуть виключно пацієнтів з Covid-19.
Так, йдеться про лікарню № 5," інфекціонку", центр соціально значущих хвороб на вулиці Леонтовича та обласний клінічний медичний центр. У "лікарні водників" також готують відкриття стаціонару на 350 місць.
Нагадаємо, що нове посилення карантину дісталося до Одещини: "червоних зон стало більше"
Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."
Також Politeka писала, вірус скосив новий "урожай" жертв в Одеській області, область вирвалася в лідери