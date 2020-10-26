Гастролери з Закавказзя влаштували розбірки в одеському ресторані

Як передає Politeka.net, таку інформацію оприлюднили у прес-службі місцевої поліції.

За повідомленнями правоохоронців, ввечері 25 жовтня, компанія чоловіків кавказців зайшла в заклад «Фанконі» на розі вулиць Катерининської та Ланжеронівської, проте персонал ресторану відмовився їх обслуговувати через негідну поведінку під час попереднього візиту.

Спочатку зав'язалася бійка з офіціантом, після чого бешкетники кинулися в бійку з приватною охороною. Один з охоронців вистрілив у повітря з пістолета, щоб приборкати кавказців.

Далі правопорушники втекли з місця події на білому автомобілі, але їх затримали поліцейські.

Бешкетниками виявилися іноземні громадяни з Закавказзя у віці від 25-ти до 30-ти років. За хуліганство їх помістили в СІЗО. Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Не так давно ми повідомляли, що під Одесою банда викрала далекобійника і підпалила вантажівку, щоб приховати сліди злочину.

Злочин було скоєно ще наприкінці літа, проте розшукати та затримати одного із зловмисників правоохоронці зуміли лише зараз. Ним виявився 45-річний одесит, чоловік вже поміщений під варту за рішенням суду. Пошуки його спільника тривають.

В кінці серпня недалеко від Одеси невідомі, погрожуючи насильством, заволоділи фурою далекобійника, який перевозив турецький текстиль, а самого іноземця вивезли в Кіровоградську область і вночі відпустили. Чоловік дістався до найближчої автозаправки і повідомив про те, що трапилося в поліцію.

Копи встановили, що причіп з товаром викрадачі перевезли в Овідіопольський район, а вантажівку відігнали в Білгород-Дністровський, де підпалили, щоб приховати злочин.

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