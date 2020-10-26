У понеділок, 26 жовтня, Одесу скували масштабні Затори

Причиною стали відразу кілька дорожньо-транспортних аварій в різних районах Одеси, пишуть місцеві ЗМІ .

Так, о 09.45 під Пересипським мостом зіткнулися мікроавтобус Mercedes з автомобілем Subaru.

В результаті ДТП виявилися перекриті дві смуги руху в бік центру міста, що призвело до затору.

Водії чекають приїзду патрульної поліції.

За словами очевидців, постраждалих немає.

Друга ДТП сталася на Об'їзній дорозі. Повідомляється, що фура зачепила легковий автомобіль. Водії змушені об'їжджати місце події через заправку.

Ще дві аварії сталися на селищі Котовського.

На Академіка Заболотного зіткнулися автомобілі ВАЗ-21099 і Chery Amulet.

Також дорогу не поділили водій BMW і Deawoo Lanos в районі вулиці Академіка Сахарова.

На Маршала Малиновського лоб в лоб зіткнулися дві іномарки. На місці працює патрульна поліція. Інформації про постраждалих немає.

Крім того, масштабний затор утворився біля Привокзальної площі. Там один автомобіль протаранив інший. Даних про постраждалих немає.



Раніше ми повідомляли, що в останній тиждень жовтня Одесу накриють грозові дощі, проте погода побалує теплом.

За прогнозами синоптиків, похмура, а місцями дощова погода буде спостерігатися на початку тижня, ближче до її середини розпогодиться. При це денна температура дозволить одеситам ще поносити легкий одяг протягом дня. Щодня очікується температура від +12 до +17, а місцями буде майже літня погода, повітря прогріється аж до + 22 градусів.

Нагадаємо, що горе-мати ганяє дорогами Одеси, фото: "одна дитина в рюкзаку, інша за кермом"

А ще Politeka писала, що масштабна ДТП стрясла Одещину, людей занесло в кювет, фото.

Також Politeka повідомляла, що в Одеській області вантажівка влетіла в паркан медучилища, є постраждалі: кадри руйнівного ДТП.