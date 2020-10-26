У мережі показали, як американські спортсмени помахали кулаками в ресторані Одеси

Відео бійки оприлюднили очевидці в місцевому телеграм-каналі "xydessa", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

У телеграм-каналі уточнюють, що учасниками масової бійки стали американські легіонери баскетбольного клубу "Одеса" 30-річний Баден Джаксен і 28-річний Дрю Брендон. Вони відпочивали в одному із закладів Південної Пальміри з дівчатами. У якийсь момент трапилася перепалка і Баден Джаксен накинувся на одного з чоловіків, відвідувача ресторану з кулаками. На підмогу йому прийшов Дрю Брендон.

В результаті одному чоловікові розбили голову. На місце викликали поліцію. За словами очевидців, копам навіть довелося застосувати сльозогінний газ.

Про причини конфлікту інформації немає.

До цього ми повідомляли, що гастролери з Закавказзя влаштували розбірки в одеському ресторані.

25 жовтня, компанія чоловіків кавказців зайшла в заклад» Фанконі " на розі вулиць Катерининської та Ланжеронівської, проте персонал ресторану відмовився їх обслуговувати через негідну поведінку під час попереднього візиту.

Спочатку зав'язалася бійка з офіціантом, після чого бешкетники кинулися в бійку з приватною охороною. Один з охоронців вистрілив у повітря з пістолета, щоб приборкати кавказців.

Далі правопорушники втекли з місця події на білому автомобілі, але їх затримали поліцейські.

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