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З'явилася нова інформація про завантаженість опорних лікарень під час епідемії вірусу в Одесі

Як повідомили в прес-службі МОЗ, за даними на 26 жовтня, в Одеській області лікарняні ліжка завантажені на 76%. Треба відзначити, що завантаженість ліжок зменшилася майже на 10% за останні три дні. Наприклад, 23 жовтня ліжковий фонд в області був заповнений на 85%, передає Politeka.net.

Як повідомили в прес-службі одеської мерії, в міських лікарнях вільні 63 ліжка для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Всього на лікуванні в одеській інфекціонці перебувають 167 пацієнтів з підтвердженим діагнозом, з них 99 осіб перебувають у стані середньої тяжкості.

У важкому стані перебувають 68 пацієнтів, з них 65 осіб не потребують штучної вентиляції легенів, три пацієнти отримують кисневу терапію в режимі СІПАП.

За останню добу в інфекційну лікарню надійшли дев'ять осіб з підозрою на COVID-19.

Раніше ми писали, що число заражених китайською інфекцією за добу додалося на 348 осіб .

За час пандемії захворіли 22179 осіб і померли від вірусу і супутніх захворювань 333 жителі Одеської області.

Тільки за минулу добу померли 5 пацієнтів. Впорається з хворобою змогли вже 3272, саме стільки одужань зафіксовано за час пандемії на Одещині 18574 хворіють, у 23958 підозрюють Китайський вірус.

Нагадаємо, що з понеділка, 26 жовтня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування. Згідно з ним Одеса продовжує перебувати в" помаранчевій " зоні.

Нагадаємо, що нове посилення карантину дісталося до Одещини: "червоних зон стало більше"

Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."

Також Politeka писала, вірус скосив новий "урожай" жертв в Одеській області, область вирвалася в лідери