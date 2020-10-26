У пакеті вівсянки, купленої в супермаркеті, одесит знайшов дитинчат мишей

Відповідне відео гуляє по просторах Інтернету і набирає популярність, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Так, за словами чоловіка, в вівсянці швидкого приготування він виявив двох новонароджених гризунів, вони були живими.

Пакетик каші, стверджує одесит, він купив в магазині по дорозі на риболовлю.

Коли він його відкрив, то побачив двох живих мишенят.

Відзначимо, що одного звірка вже прибудували в турботливі руки, а ось другий все ще потребує нового будинку.

"Мишей розібрали не всіх. Є ось ще Жора. Він шукає турботливі руки", - розповів чоловік.

Не так давно ми писали, що в Одесі на Черемушках помітили одноногого чоловіка без одягу, який стрибав через вітрини в супермаркеті.

Спочатку неадекватний чоловік роздягнувся і почав стрибати вулицями в районі будинку меблів. Він скакав прямо по проїжджій частині і не реагував на зауваження перехожих. Дивом залишившись живим, він дострибав до супермаркету «Копійка», і там став стрибати через вітрини.

Свідки інциденту кажуть, що коли неадекват побачив поліцейських, то навіть намагався одягнутися, проте все одно правоохоронці затримали чоловіка.

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