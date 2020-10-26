Компанія "Укразалізниця" попередила своїх пасажирів про нові карантинні заборони в Одеській області

Про це повідомила прес-служба підприємства, передає Politeka.net.

Так, з 26 жовтня закрито продаж квитків на поїзди зі станції Подольськ.

Пасажири не зможуть купити квитки зі станції Подольськ на наступні поїзди:

№ 106/105 Київ-Одеса;

№ 108/107 Одеса-Ужгород;

№136 / 135 Одеса-Чернівці;

№ 146/145 Київ-Ізмаїл;

№ 763/764 Київ – Одеса.

З вказаної станції поїзди курсуватимуть без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку.

Нагадаємо, що з понеділка, 26 жовтня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування. Згідно з ним Одеса продовжує перебувати в" помаранчевій " зоні.

У "червону" зону потрапили Біляївка, Ізмаїл і Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський і Татарбунарський райони Одеської області.

Станом на початок робочого тижня, 26 жовтня, в області зареєстрували 348 нових випадків зараження.

За час пандемії захворіли 22179 осіб і померли від вірусу і супутніх захворювань 333 жителі Одеської області.

Тільки за минулу добу померли 5 пацієнтів. Впорається з хворобою змогли вже 3272, саме стільки одужань зафіксовано за час пандемії на Одещині 18574 хворіють, у 23958 підозрюють Китайський вірус.

Нагадаємо, що нове посилення карантину дзнайшлося до Одещини: "червоних зон стало більше"

Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."

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