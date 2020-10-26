На в'їзді в Україну одеські прикордонники виявили викрадений автомобіль і злочинця-іноземця

Як передає Politeka.net, подробиці розповіли в прес-центрі Держприкордонслужби.

Зокрема, при спробі перетнути український кордон у пункті пропуску "Кучурган «співробітники Подільського прикордонного загону виявили автомобіль марки» BMW" під керуванням 40-річного громадянина Молдови.

Під час контролю спрацювала база даних Інтерполу і тоді з'ясувалося, що машина була викрадена в Італії ще два роки тому.

У той же час в прес-службі розповіли про ще один випадок на кордоні.

У пункті пропуску "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою, військовослужбовці виявили іноземця, якого розшукував Інтерпол.

У базі даних містилася інформація з вимогою про арешт і подальшої екстрадиції жителя Молдови, якого розшукували німецькі поліцейські. Злочинця підозрюють у замаху на вбивство групою осіб.

22-річного молдаванина затримали і передали співробітникам Нацполіції. Зазначається, що інформацію про іноземця передали Укрбюро Інтерполу в Києві.

Не так давно ми повідомляли, що на кордоні в Одеській області силовики затримали банду іноземців, яка викрала з банкоматів велику суму грошей.

До складу злочинного угруповання входили п'ять іноземців, всі вони громадяни Молдови і раніше вже були судимі. Чоловіки грабували банкомати в Одеській, Черкаській, Рівненській, Чернігівській, Житомирській та Полтавській областях.

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