У мережі показали чергу зі швидких, які привезли тяжкохворих людей до лікарні Ізмаїла Одеської області

Відповідний знімок з'явився на сторінці "Ізмаїльської екстреної медичної допомоги" у Фейсбук, передає Politeka.net

"І у нас вже....2 години в черзі. (фото для невіруючих)", - йдеться у підписі до кадру.

У той же час як стало відомо, в лікарню Ізмаїла йде госпіталізація хворих з Кілійського району, які отримали підтверджений діагноз на COVID-19. П'ятеро людей доставили у важкому стані, відправка ще 8 очікується в найближчі дні. Серед них двоє дітей.

Всього за добу в Кілії позитивний результат на китайський вірус отримали 21 людина.

Раніше ми повідомляли, що за даними на 26 жовтня, в Одеській області лікарняні ліжка завантажені на 76%. Треба відзначити, що завантаженість ліжок зменшилася майже на 10% за останні три дні. Наприклад, 23 жовтня ліжковий фонд в області був заповнений на 85%.

Як повідомили в прес-службі Одеської мерії, в міських лікарнях вільні 63 ліжка для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Раніше ми писали, що в Одеській області за добу зафіксовано 348 нових випадки зараження.

За час пандемії захворіли 22179 осіб і померли від вірусу і супутніх захворювань 333 жителі Одеської області.

Тільки за минулу добу померли 5 пацієнтів. Впорається з хворобою змогли вже 3272, саме стільки одужань зафіксовано за час пандемії на Одещині 18574 хворіють, у 23958 підозрюють Китайський вірус.

Нагадаємо, що нове посилення карантину дісталося до Одещини: "червоних зон стало більше"

Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."

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