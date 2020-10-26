У мережі показали, як поліцейські ловили неадекватного водія на позашляховику

Кадри погоні розмістили на youtube-каналі "Центру-077", передає Politeka.net, (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Камери зовнішнього спостереження зафіксували повний маршрут гонщика, який влаштував в центрі міста як мінімум чотири аварії. В одній з них є постраждалі.

Неадекват під дією, як він сам зізнався амфетамінів, врізатися в кілька машин, зніс огорожі на вулиці Троїцькій і разом з ними повернув на канатну, а потім протаранив поліцейський Priuus.

Також на записі видно, що ще до початку поїздки чоловік перебував у неадекватному стані. Він ходив по вулиці з кийком в руках, потім виставив на перехресті столик зі стільцями і перехрестився.

Коли його затримали, то чоловік зізнався, що вживав наркотики.

«В Одесі гонщик, на прізвище Гула Володимир Валентинович, під амфетамінами (за його ж словами) ганяв по зустрічці, протаранив копів, а потім в'їхав на територію військової академії, де врізався в пам'ятник, дерево і загорівся», - йдеться в підписі до відео.

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