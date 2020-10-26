У мережі показали, як поліцейські ловили неадекватного водія на позашляховику
Кадри погоні розмістили на youtube-каналі "Центру-077", передає Politeka.net, (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Камери зовнішнього спостереження зафіксували повний маршрут гонщика, який влаштував в центрі міста як мінімум чотири аварії. В одній з них є постраждалі.
Неадекват під дією, як він сам зізнався амфетамінів, врізатися в кілька машин, зніс огорожі на вулиці Троїцькій і разом з ними повернув на канатну, а потім протаранив поліцейський Priuus.
Кароль у сукні за 50 тисяч посвітила бюстом у непристойному декольте: "і це на зйомках Квартал 95"
Маркл і Гаррі довели до сказу Вільяма, скандал не вщухає: "Вирішили по-тихому повернутися..."
Тарифи на тепло вдарять по українцям з новою силою: "Ціна одного кубометра може скласти…"
Пішла з життя легенда радянського кіно: на прощанні помітили поганий знак, фото
Також на записі видно, що ще до початку поїздки чоловік перебував у неадекватному стані. Він ходив по вулиці з кийком в руках, потім виставив на перехресті столик зі стільцями і перехрестився.
Коли його затримали, то чоловік зізнався, що вживав наркотики.
«В Одесі гонщик, на прізвище Гула Володимир Валентинович, під амфетамінами (за його ж словами) ганяв по зустрічці, протаранив копів, а потім в'їхав на територію військової академії, де врізався в пам'ятник, дерево і загорівся», - йдеться в підписі до відео.
Нагадаємо, що хворого хлопця кинули біля сміттєвого бака в Одесі:" привезли разом з матрацом", кадри дикості
Як повідомляла Politeka, масові порушення під час виборів на Одещині: "за голос пропонували по..."
Також Politeka писала, що в Одесі студентів масово пригнали на вибори: "по черзі сідали в авто, щоб...."