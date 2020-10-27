Україну сколихнула історія про жінку, яка померла з новонардженою дитиною на руках

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис у соцмережі.

Так, користувач Владислав Еттейла на своїй сторінці в Facebook розповів, що важко хвора жінка протягом 11 років намагалася завести дитину і в один момент у неї нарешті вийшло завагітніти. Народження дитини несло ризик для її життя, але жінка все ж вирішила спробувати.

Під час пологів виникли ускладнення. Лікар проводив операцію 7 годин, проте він не міг врятувати жінку та її немовля. Тоді у жінки було два варіанти: або врятувати своє життя, або життя дитини.

Вона сказала лікарю, що готова пожертвувати собою, щоб її дитина жила. Медик виконав прохання жінки. Після народження дитини він поклав немовля поруч із нею, щоб вона перед смертю змогла подивитися в очі малюка.

"Мати в останній раз бере дитину, після народження цілує і обіймає протягом декількох хвилин, посміхається і закриває очі, залишаючи життя... Кожна мати, після прочитання цієї історії, повинна подякувати Господу Богу за можливість бути мамою і бачити, як росте її дитина!"- написав користувач соцмережі.

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