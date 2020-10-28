На помринку "7 кілометр" спалахнуло протистояння між українськими силовиками і турецькими підприємцями

Про це пише « Думська ».

Все почалося з того, як розповіли очевидці, що в магазин тканин прийшла податкова інспекція, які вимагали хабар. Господар не дав, спочатку залякували, ну потім придумали причини різні, і перейшли до конфіскації товару.

Щоб вилучити партію товару і фурнітури приїхали спецназ «Альфа» і СБУ-шники, однак, зробити це відразу не вдалося. Захищати товар кинувся власник.

Підприємець, облив себе бензином і хотів підпалити, але його втримали.

«Під'їхали члени громади були налаштовані агресивно і кидалися на спецназівців, які ледь не відкрили вогонь. Вони заблокували СБУшників з товаром і не випускали з території ринку», — розповів очевидець подій.

У підсумку спецназівці разом з товаром опинилися в оточенні. А власник партії тканини опинився в лікарні. Після всього, що відбувається йому стало погано.

Коли на ринок з'їхалися громадські діячі і журналісти, ситуація трохи заспокоїлася. У якийсь момент група "Альфа" все ж прорвала оточення турків і партію товару вивезла. Трьох людей затримали.

За даними видання, правоохоронці виробляли виїмку товарів в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вони діяли на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва.

"У справі фігурує якийсь бізнесмен з китайським постачальником(не турок), який торгує тюлем. У рішення суду вписали ще ряд осіб, які отримують товар від того ж постачальника з КНР. Крім того, туди потрапив виходець з Турецької Республіки. Останній не має ніякого відношення до Китаю і реалізує тільки турецькі тканини. Раніше цю людину неодноразово пресували різні "органи", і він вважає, що мова йде про замовлення", - розповіли журналісти "Думської".

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