В Одесі автомобіль протаранив автозаправку
Подія трапилася біля Пересипського мосту на вулиці Отамана Головатого. Подробиці розповіли в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
За даними інспекторів, водій Mitsubishi не вибрав небезпечну швидкість, а потім не впорався з керуванням перед перестроюванням і врізався на АЗС в колонку і автомобіль Volkswagen, який в цей час стояв на заправці.
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Від удару передня частина авто Mitsubishi задимилася. Щоб не допустити пожежі, поліцейські почали гасити машину вогнегасником. Опісля на місце прибули рятувальники. Вони загасили пожежу та ліквідували паливно-мастильні матеріали.
На щастя, все обійшлося без постраждалих.
Патрульні склали на 24-річного водія адміністративний протокол.
Момент аварії потрапив на камери зовнішнього спостереження.
Крім того, очевидці показали наслідки аварії.
Не так давно ми повідомляли, що в Одесі вантажівка без водія протаранила магазин.
Руйнівна ДТП сталася в Суворовському районі по 20-й лінії трамвая.
На Хаджибеевской дорозі водій фури марки Renault зупинився і вийшов з вантажівки, щоб сходити в магазин. В цей час автомобіль самовільно почав котитися.
В результаті події ніхто не постраждав, крім будівлі магазину.
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