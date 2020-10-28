В Одесі автомобіль протаранив автозаправку

Подія трапилася біля Пересипського мосту на вулиці Отамана Головатого. Подробиці розповіли в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За даними інспекторів, водій Mitsubishi не вибрав небезпечну швидкість, а потім не впорався з керуванням перед перестроюванням і врізався на АЗС в колонку і автомобіль Volkswagen, який в цей час стояв на заправці.

Від удару передня частина авто Mitsubishi задимилася. Щоб не допустити пожежі, поліцейські почали гасити машину вогнегасником. Опісля на місце прибули рятувальники. Вони загасили пожежу та ліквідували паливно-мастильні матеріали.

На щастя, все обійшлося без постраждалих.

Патрульні склали на 24-річного водія адміністративний протокол.

Момент аварії потрапив на камери зовнішнього спостереження.

Крім того, очевидці показали наслідки аварії.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі вантажівка без водія протаранила магазин.

Руйнівна ДТП сталася в Суворовському районі по 20-й лінії трамвая.

На Хаджибеевской дорозі водій фури марки Renault зупинився і вийшов з вантажівки, щоб сходити в магазин. В цей час автомобіль самовільно почав котитися.

В результаті події ніхто не постраждав, крім будівлі магазину.

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