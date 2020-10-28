В Одесі родичі шукають 22-річного Руслана Вишневського, який безслідно зник по дорозі додому

Про це на сторінках соцмереж розповіла стривожена знайома зниклого Оксана Кравець, передає Politeka.net

Відомо, що молодий хлопець їхав з дачі вечірнім рейсом на електричці "Колосова-Одеса.

Це було 22 жовтня.



Приблизно о 23: 00 він подзвонив мамі і розповів, що вже під'їжджає до Пересипу, проте після розмови зв'язок з чоловіком обірвався.

"Додому не заходив, вранці на роботу не вийшов

Заяву в поліцію подали.

За будь-якою наявною інформацією телефонуйте мамі, Людмилі Олександрівні за тел: 0679892611 або в поліцію", - розповіла Оксана Кравець.

До цього ми писали, що в Одесі розшукують жінку, яка ганяє на самокаті по дорогах з маленькими дітьми.

На знімку видно, як в темний час доби жінка катає по проїжджій частині на електросамокаті двох маленьких дітей. Вона лавірує між автомобілями на швидкості, поставивши за кермо дитини постарше, а в рюкзаку на спині везе немовля.

Співробітники у справах дітей просять повідомити дані одеситки, яка наражає на небезпеку своїх дітей. Також вони повідомили, що знімок зроблений імовірно в Київському районі Одеси.

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