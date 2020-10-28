В Одесі та області продовжує збільшуватися число жертв від китайської інфекції
Станом на ранок 28 жовтня вірус підхопили ще 567 осіб.
Саме стільки нових випадків зараження зареєстрували на території регіону за останню добу. Дані оприлюднили в РНБО, передає Politeka.net
Загальна кількість хворих вже становить 23207 осіб.
Скасування дистанційного навчання в Україні, з'явилося важливе попередження: "Після 30 жовтня..."
Розповнілу Настю Каменських вилаяли за фото в сміливому бікіні: "Боки як буханки хліба"
Кароль ледь вмістила декольте в безсоромне плаття, Горбунов намагався дивитися в очі: "Тіна зверху, Юра знизу"
Не гірше за Асмус і Брежнєву: як виглядають перші дружини Харламова, Меладзе та Баскова, рідкісні фото
За минулу добу в Одеському регіоні, на жаль, 13 інфікованих не впоралися з недугою і закінчили свою боротьбу з COVID-19 летальним результатом. Загальна кількість загиблих склала 351 людина.
Але є і хороші новини. 3272 вдалося вилікувати від інфекції. Крім того, 19584 хворіють на даний момент, і у 24986 підозрюють китайський вірус.
Зазначимо, станом на ранок середи, 28 жовтня, в Україні підтвердилося ще 7 474 нових випадки зараження. Загальне число хворих таким чином досягло позначки в 363 075 чоловік.
Медики настійно рекомендують дотримуватися карантинних обмежень, не нехтувати заходами індивідуальної безпеки і усвідомлено ставиться до ситуації, що склалася в країні, не посилюючи її своїм індиферентним ставленням.
Вони нагадали, що погіршення епідеміологічної ситуації може призвести до тотального карантину, який Україна пережила навесні цього року.
Нагадаємо, що нове посилення карантину дісталося до Одещини: "червоних зон стало більше"
Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."
Також Politeka писала, вірус скосив новий "урожай" жертв в Одеській області, область вирвалася в лідери