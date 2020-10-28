В Одесі та області продовжує збільшуватися число жертв від китайської інфекції

Станом на ранок 28 жовтня вірус підхопили ще 567 осіб.

Саме стільки нових випадків зараження зареєстрували на території регіону за останню добу. Дані оприлюднили в РНБО, передає Politeka.net

Загальна кількість хворих вже становить 23207 осіб.

За минулу добу в Одеському регіоні, на жаль, 13 інфікованих не впоралися з недугою і закінчили свою боротьбу з COVID-19 летальним результатом. Загальна кількість загиблих склала 351 людина.

Але є і хороші новини. 3272 вдалося вилікувати від інфекції. Крім того, 19584 хворіють на даний момент, і у 24986 підозрюють китайський вірус.

Зазначимо, станом на ранок середи, 28 жовтня, в Україні підтвердилося ще 7 474 нових випадки зараження. Загальне число хворих таким чином досягло позначки в 363 075 чоловік.

Медики настійно рекомендують дотримуватися карантинних обмежень, не нехтувати заходами індивідуальної безпеки і усвідомлено ставиться до ситуації, що склалася в країні, не посилюючи її своїм індиферентним ставленням.

Вони нагадали, що погіршення епідеміологічної ситуації може призвести до тотального карантину, який Україна пережила навесні цього року.

Нагадаємо, що нове посилення карантину дісталося до Одещини: "червоних зон стало більше"

Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."

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